قصــــة برج.. بوابة دبي.. توأم يتألق في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تتكون منطقة «أبراج بحيرات جميرا» بشكل رئيس من مبانٍ شاهقة ومرافق عدة، منها مبنى «بوابة دبي»، وهما برجان مكونان من 36 طابقاً لكل منهما، ولهما مدخل قريب من شارع الشيخ زايد، و«دبي مارينا».

يبلغ ارتفاع البرجين 140 متراً، وهما قريبان من منطقة «جبل علي» التي تضم مركز تسوق «ابن بطوطة»، والعديد من الفنادق.

وقد سلمت «مجموعة بنيان الدولية للاستثمار» هذا المشروع في عام 2017، بعد أن أطلقت مشروعات عدة، مثل «عين عجمان»، و«بوابة الشارقة»، و«برج روز» و«برج اللولو».

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