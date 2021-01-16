«ريبورتاج» تقدم عرضاً دون «دفعة أولى» في مشروعاتها بأبوظبي ودبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشفت «شركة ريبورتاج العقارية» عن عرض خاص يوفر للمشترين فرص شراء وحدات سكنية في مشروعتها العقارية بأبوظبي ودبي، دون دفعة أولى مقدمة، مع سداد نسبة 1% شهرياً خلال فترة التنفيذ، فضلاً عن الاستفادة من خصم بقيمة 5%.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم، بأنها تباشر تطوير 10 مشروعات توفر نحو 4000 وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية في أبوظبي ودبي.

وقال الرئيس التنفيذي في «ريبورتاج العقارية»، إسلام أحمد سليمان، إن الشركة استهلت عام 2021 بتقديم عرض متميز، يشمل: «صفر» دفعة أولى، وسداد 1% شهرياً أثناء فترة التنفيذ، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي عند الاستلام، دون أي دفعات وسط التنفيذ، وكذلك 5% خصماً.

وأكد أن توافر السيولة الكافية لدى الشركة، واستقرار أوضاعها المالية، عزز من فرص طرح عروض جاذبة للمشترين، عبر الإعفاء من سداد الدفعة المقدمة.

ولفت سليمان إلى تحقيق الشركة مبيعات قياسية خلال عام 2020، والتي جاوزت 812 مليون درهم، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، ما يؤكد قوة أداء الشركة، ونجاحها في طرح وحدات عقارية متميزة وجاذبة، كما يظهر استقرار القطاع العقاري في الدولة.

وشدد سليمان على استمرار «ريبورتاج العقارية» في تنفيذ مشروعتها وفق الخطط الزمنية المحددة، تمهيداً لإنجاز وتسليم المشروعات في المواعيد المحددة، وهو ما يعزز من ثقة المشترين في مشروعات الشركة.

يذكر أن الشركة تباشر تطوير ستة مشروعات في أبوظبي، تشمل: «الراحة لوفتس 1» الذي يوفر 178 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2» الذي يضيف 124 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة «شاطئ الراحة».

وفي «مدينة مصدر» بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» الذي يوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية.

وفي جزيرة المارية، تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا» ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت أخيراً عن مشروع جديد سيتم تطويره في جزيرة ياس.

وفي دبي، تتولي «ريبورتاج» تطوير مشروع «أليكسيس تاور» في منطقة داون تاون جبل علي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، فضلاً عن مشروع برج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، ويوفر 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 305 فلل.



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