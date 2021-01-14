"طيران الإمارات": تعليق الرحلات الجوية إلى جنوب إفريقيا مؤقتا

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

قالت شركة طيران الإمارات إنها ستعلق رحلاتها الجوية إلى جنوب إفريقيا اعتباراً من 16 وحتى 28 يناير الجاري بشكل مؤفت وذلك لأسباب تشغيلية.

وأضافت الشركة على موقعها الشبكي أنه لن يتم قبول المتعاملين الذين يحملون تذاكر لوجهات في جنوب إفريقيا خلال هذه الفترة.

وتابعت: "تأسف طيران الإمارات لأي إزعاج؛ ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز".

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