«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ترفعان محطات الركاب إلى 164 وجهة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت بيانات لشركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، مواصلة الناقلتين زيادة عدد وجهات الركاب ضمن شبكتهما حول العالم لتصل إلى 164 وجهة، حالياً، مقارنة

بـ148 وجهة في بداية ديسمبر الماضي، وبنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 10%.

وأوضحت البيانات أن «طيران الإمارات» استعادت نحو 80% من شبكة وجهاتها العالمية التي كانت تغطيها قبل تفشي جائحة «كورونا»، مقابل نحو 55% لـ«فلاي دبي».

ارتفاع متواصل

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

ووفقاً للبيانات، يبلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين حالياً، 164 وجهة، منها 114 وجهة لـ«طيران الإمارات»، و50 لـ«فلاي دبي»، مقارنة بـ148 وجهة حول العالم في بداية ديسمبر الماضي، وبنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 10%.

«طيران الإمارات»

واستعادت «طيران الإمارات» نحو 80% من شبكة وجهاتها العالمية التي كانت تغطيها قبل تفشي جائحة «كورونا»، مع استئناف رحلاتها إلى نحو 100 وجهة، خلال نوفمبر الماضي، حيث كانت الناقلة تشغل رحلاتها إلى 143 وجهة قبل الجائحة.

وأعلنت الشركة أنها ستستأنف خدماتها من دون توقف إلى كل من سياتل (اعتباراً من 1 فبراير) ودالاس وسان فرانسيسكو (اعتباراً من 2 مارس)، ما سيوفر لعملائها سفراً سلساً عبر دبي من وإلى الوجهات الشهيرة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

10 وجهات

ومع إضافة الوجهات الثلاث تصل شبكة «طيران الإمارات» في أميركا الشمالية إلى 10 وجهات، ذلك أن الناقلة سبق أن استأنفت خدماتها إلى كل من بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك جيه إف كيه وتورنتو وواشنطن العاصمة.

وأكدت «طيران الإمارات»، أنها «تواصل استئناف عملياتها بصورة آمنة وتدريجية عبر شبكتها، وتخدم حالياً 114 وجهة في القارات الست»، مشيرة إلى أن «دبي حافظت منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو على مكانتها واحدةً من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء».

«فلاي دبي»

من جهتها، استطاعت شركة «فلاي دبي» أن ترفع عدد وجهاتها إلى 50 وجهة في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، تشكل نحو 55% من حجم شبكتها، مقارنة بمستوياتها في بداية العام الجاري، قبل الجائحة، حيث كانت الناقلة تشغل عملياتها إلى 90 محطة عالمية.

وتوفر شراكة «فلاي دبي»، الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات»، للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة، من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعدّ اليوم مركزاً عالمياً للطيران يوفر رحلات الى أكثر من 155 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

المسافرون عبر مطار دبي

وصل إجمالي أعداد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي، خلال ديسمبر الماضي، إلى مليونين و185 ألفاً و540 مسافراً، مقارنة بمليون و585 ألفاً و461 مسافراً في نوفمبر السابق، بنسبة نمو جاوزت 37.8%.

ووفقاً لبيانات حصلت عليها «الإمارات اليوم»، وصل إجمالي عدد المسافرين خلال عام 2020 ككل إلى 26 مليوناً و268 ألفاً و844 مسافراً.

«طيران الإمارات» استعادت 80% من وجهات ما قبل «كورونا» مقابل 55% لـ«فلاي دبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news