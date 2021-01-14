إنجاز 1.3 مليون معاملة جمركية في «دوكامز» و«الميناء الجاف» خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي بأن مركزي «دوكامز» و«الميناء الجاف» أنجزا نحو 1.3 مليون معاملة جمركية، خلال العام الماضي، بواقع 1.12 مليون معاملة لمركز جمارك الميناء الجاف و161.4 ألف معاملة لمركز جمارك «دوكامز»، فيما سجل عدد البيانات الجمركية نحو 934 ألفاً و624 بياناً لـ«الميناء الجاف» و40 ألفاً و476 بياناً لـ«دوكامز»، بينما شهدت طلبات التفتيش 30 ألفاً و157 طلباً لـ«الميناء الجاف»، و6914 طلباً لـ«دوكامز»، في حين انخفض عدد الضبطيات إلى ضبطيتين لكل مركز.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن دبي تمكنت من احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة «كورونا»، وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة الدولية، حيث حافظت معدلات التجارة الخارجية للإمارة على زخمها، كما سجلت المعاملات الجمركية في العام الماضي نمواً بواقع 23%، والبيانات الجمركية 30%، معرباً عن تفاؤله بالعام الجديد الذي يشهد تحسناً كبيراً في أداء الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة بن سليم، يرافقه المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، وفريق القيادة في الدائرة إلى مرفأ ديرة، ومركزي «دوكامز» و«الميناء الجاف»، مؤكدين على الدور الحيوي الذي يلعبه خور دبي في تنمية حركة التجارة البحرية.

إلى ذلك، تم الإعلان خلال الزيارة عن إطلاق «جمارك دبي» أولى مبادراتها لعام 2021، بمنح صلاحية طباعة شهادة المركبات الآلية لوكالات السيارات المعتمدة لدى «جمارك دبي».

وتهدف هذه المبادرة إلى التسهيل على العملاء عبر توفير خدمات مباشرة «سبع نجوم» وتسريع العمليات التجارية.

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