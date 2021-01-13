تجارة الإمارات غير النفطية تتعافى في الربع الثالث وتنمو 36.5%

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن تعافي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد تأثرها نسبياً بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، خلال الربع الثاني.

ووفقاً للمركز، فقد بلغ إجمالي تلك التجارة خلال الربع الثالث 374 ملياراً و988 مليون درهم، مقابل 274 ملياراً و657 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2020، بزيادة قدرها 100 مليار و331 مليون درهم، وبنسبة زيادة تبلغ 36.5%.

تجارة غير نفطية

وكشف المركز في تقرير له حول تجارة الإمارات غير النفطية، أن إجمالي تجارة الدولة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 (الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2020)، بلغت نحو تريليون و33 ملياراً و314 مليون درهم، بوزن إجمالي للتجارة بلغ 159 مليوناً و181 ألف طن.

وأضاف أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 191 ملياراً و322 مليون درهم، في ما بلغت قيمة إعادة التصدير 269 ملياراً و104 ملايين درهم، في حين وصلت قيمة الواردات إلى 572 ملياراً و888 مليون درهم.

بيانات سبتمبر

ووفقاً لبيانات المركز، فقد شهد سبتمبر 2020 أعلى قيمة للتجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بقيمة بلغت 142 ملياراً و488 مليون درهم، كما ازدادت قيمة التصدير وإعادة التصدير للمرة الأولى عن قيمة الواردات بقيمة 10 مليارات و214 مليون درهم، إذ بلغت قيمة الصادرات وإعادة التصدير 76 ملياراً و351 مليون درهم، مقابل 66 ملياراً و137 مليون درهم للواردات.

الشركاء التجاريون

وجاءت الصين كأكبر الشركاء التجاريين مع الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين أكثر من 124 ملياراً و451 مليون درهم، بنسبة تفوق 12% من إجمالي تجارة الإمارات، تليها السعودية بقيمة 90 ملياراً و809 ملايين درهم، وبنسبة تبلغ 8.8% من الإجمالي.

وحلت الهند في المرتبة الثالثة بقيمة 70 مليار درهم وبنسبة 6.8% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية.

صادرات الإمارات

وبحسب البيانات، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى بالنسبة لأكثر الدول التي اتجهت اليها صادرات الإمارات غير النفطية بأكثر من 27 مليار درهم، وبنسبة تبلغ 14.1% من إجمالي صادرات الدولة، تليها السعودية بقيمة 18 ملياراً و200 مليون درهم بنسبة 9.5%، ثم تركيا بقيمة 14 ملياراً و707 ملايين درهم بنسبة 7.7% من إجمالي صادرات الدولة.

واردات الإمارات

وجاءت الصين في الصدارة بالنسبة لواردات الإمارات من الأسواق الخارجية، بإجمالي 102 مليار و453 مليون درهم، وبنسبة 17.9% من إجمالي قيمة واردات الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، تليها الولايات المتحدة بقيمة واردات منها بلغت 46 ملياراً و945 مليون درهم وبنسبة 8.2%، ثم الهند بقيمة 45 ملياراً و222 مليون درهم، بنسبة 7.9% من قيمة الواردات.

الذهب يتصدر بـ 182 مليار درهم

تصدر الذهب بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، والخام، أو نصف مشغول، أو بشكل مسحوق، سلع تجارة الإمارات غير النفطية بقيمة 182 ملياراً و66 مليون درهم، تليه أجهزة الهاتف، بما فيها أجهزة الاتصال على الشبكات السلكية واللاسلكية بقيمة 105 مليارات و988 مليون درهم، فيما جاءت السيارات والعربات المصممة لنقل الأشخاص، بما في ذلك سيارات السباق في المرتبة الثالثة بقيمة 45 ملياراً و607 ملايين درهم.

إعادة التصدير

حلّت السعودية في المرتبة الأولى، في إعادة التصدير بقيمة 55 ملياراً و380 مليون درهم، وبنسبة 20.6% من إجمالي عمليات إعادة التصدير للدولة، تليها العراق بقيمة 30 ملياراً و182 مليون درهم بنسبة 11.2%، ثم الصين بقيمة 15 ملياراً و476 مليون درهم، وبنسبة 5.8% من الإجمالي.

مجموعات الدول

كشفت بيانات المركز عن تصدر الدول الآسيوية غير العربية مجموعات الدول في التجارة غير النفطية، مسجلة 390 ملياراً و774 مليون درهم، تليها مجموعة الدول الأوروبية بقيمة 186 ملياراً و914 مليون درهم، ثم مجموعة دول الخليج العربي ثالثة بـ153 ملياراً و708 ملايين درهم.

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مليار درهم زيادة في تجارة الإمارات غير النفطية خلال الربع الثالث من عام 2020.

الصين أكبر الشركاء التجاريين مع الإمارات، بحجم تبادل تجاري غير نفطي يبلغ 124 ملياراً و451 مليون درهم.

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