مجموعة الحبتور تدرس بناء منتجع سياحي بـ "حتا" على مساحة 100 الف متر مربع

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور ، أن الشركة تدرس بناء منتج سياحي في منطقة "حتا"، مشيراً إلى أن الشركة تملك 100 الف متر مربع، وهي جاهزة للاستثمار السياحي، ولكن ننتظر القرار من السلطات بالبدء بالعمل في هذا المنتجع.

وأكد في تصريحات لـ "الإمارات اليوم" على هامش طرح برج آمنه للبيع اليوم، وهو البرج الثالث في مجمع الحبتور السكني، أن عام 2021، هو عام التفاؤل بانكشاف هذه الأزمة الصحية، متوقعاً عودة المستثمرين والسياح إلى دبي، لافتاً إلى أن حفل الإطلاق شهد مستثمرين من كل دول العالم، مؤكداً على نجاح دبي في الفترة الأخيرة في استقطاب السائح ذو الملاءة المالية الكبيرة، والقادرة على الإنفاق، حيث أصبحت الإمارة مركزاً للكثير من المشهورين في كل المجالات.

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