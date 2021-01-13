""الحبتور" تُطلق "بنتهاوس" بقيمة 205 ملايين درهم ضمن "برج آمنة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قال المدير العام لـ"الحبتور العقارية"، غالب بن خرباش، إن قيمة الاستثمارات في "برج آمنة" الذي تم طرحه اليوم للبيع تقدر بـ1.250 مليار درهم، لافتاً إلى أن البرج مكون من 73 طابقاً، بإجمالي عدد وحدات 537 وحدة سكنية فخمة منها 4 بنتهاوس فائقة الفخامة.

وأشار في تصريحات لـ "الإمارات اليوم" على هامش إطلاق مجموعة الحبتور لبرج آمنة، وهو البرج الثالث في مجمع الحبتور سيتي، إلى أن البرج يحوي واحدة من أغلى وحدات الـبنتهاوس بدبي، ويقدر سعرها بـ205 ملايين درهم، حيث يقع البنتهاوس في الدور الـ71 من البرج، ويحتل طابقاً كاملاً، ويقع في أجمل منطقة في دبي، حيث يقع على شارع الشيخ زايد، ويطل مباشرة على طول قناة دبي المائية من كل الجهات.

ولفت إلى ان الشركة تلقت العديد من الاستفسارات حول هذا البنتهاوس الذي تبلغ مساحته 30 ألف قدم مربعة، ويتميز بإطلالة على أفق دبي بالكامل.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذا البنتهاوس هناك ثلاث وحدات بنتهاوس أخرى، تراوح أسعارها من 62 مليون درهم إلى 66 مليون درهم، وبمساحات تراوح من 9000 قدم مربعة الى 10500 قدم مربعة.

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