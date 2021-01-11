"تنظيم الاتصالات": اطلاق خدمة نقل الأرقام للهواتف الثابتة قبل نهاية الربع الأول

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشف نائب المدير العام في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ماجد المسمار، أنه "سيتم إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت بين شركتي تشغيل خدمات الاتصالات بالدولة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأشار المسمار في تصريحات، صحافية، إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت استكمال مختلف التجهيزات التقنية لإطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت تمهيداً لوضع اللمسات النهائية على الجانب التجاري بين الشركات المشغلة، وإطلاق الخدمة وبما يتيح امتيازات جديدة في القطاع للمتعاملين".

وأوضح المسمار أن "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أعفت مشغلي خدمات الاتصالات من دفع رسوم حيز الترددات الخاصة بالجيل الخامس لفترة اربع سنوات تنتهي بنهاية 2021".

وأضاف أن "إعفاء الشركتين من رسوم النطاق الترددية لمدة أربع سنوات يهدف إلى تحفيز المشغلين على زيادة الاستثمارات بشبكة الجيل الخامس التي تعد ركيزة التطور والابتكار على مدار السنوات العشر المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لافتا إلى أنه "من المتوقع ان تشهد شبكة الجيل الخامس معدلات نمو كبيرة في الإقبال عليها بحلول عام 2024"..

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن تخصيص نطاق ترددي جديد يتيح لمشغليّ خدمات الاتصالات التوسع في خدمات تقنيات شبكة الجيل الخامس بالمواكبة مع قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، حيث خصص نطاقات للدول لاستخدامها في تطبيق التقنية الجديدة".

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