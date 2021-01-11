«تلال مردف».. مشروع يمتد على مليون قدم مربعة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعدّ «تلال مردف»، الذي تتولى تطويره شركة دبي للاستثمار العقاري، التابعة لـ«دبي للاستثمار»، أول مشروع متعدد الاستخدامات متاح للتملك الحر في منطقة مردف، ويمتد على مساحة مليون قدم مربعة.

وسيوفر المشروع عند اكتماله آلاف الوحدات السكنية، وعدد من الوحدات الفندقية والمساحات المكتبية والتجزئة التي تراوح بين الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى شقق الـ«دوبلكس».

ويتميز «تلال مردف»، الذي يتكون من «الملتقى أفنيو» و«جناين أفنيو» و«نسايم أفنيو»، بموقعه الاستراتيجي المحاذي لحديقة مشرف، كما أنه على بعد 10 دقائق من مطار دبي الدولي.

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