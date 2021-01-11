«الإمارات دبي الوطني» يُطلق خدمة لاتلامسية للتحقق من الأوراق الثبوتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن إطلاق خدمة لاتلامسية للتحقق من الأوراق الثبوتية للعملاء الجدد، عند فتح حسابات مصرفية جديدة باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وأفاد البنك، في بيان، بأنه أصبح أول بنك في المنطقة يتحقق من أوراق العملاء باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى «NFC» اللاتلامسية.

وأوضح أنه يمكن للمقيمين الذين يتقاضون الرواتب والراغبين في فتح حساب مصرفي جديد من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف وضع هويتهم الإماراتية وجواز سفرهم الإلكتروني تحت الهاتف للتحقق منها، ثم يقوم حل «ترو آي دي» عبر تقنية الاتصال قريب المدى بقراءة المعلومات من الشرائح المدمجة في الوثائق الرسمية واستخراج البيانات وملء المعلومات الضرورية في طلب فتح الحساب الرقمي. وأضاف أنه لإكمال العملية، يُطلب من العميل التقاط صورة ذاتية «سيلفي» عبر التطبيق.

وأشار البنك إلى أن تطويره لحل «ترو آي دي»، يأتي في إطار تعاونه مع اثنتين من الشركات الرائدة في ميادين التكنولوجيا المالية، هما «فيجن لابس» و«سمارت إنجنز».

وبين أن حل قراءة معلومات جواز السفر الإلكتروني، يتوافر عبر تقنية الاتصال قريب المدى على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «آي أو إس»، بينما يتوافر الحل لقراءة الهوية الإماراتية وجواز السفر الإلكتروني للهواتف الذكية التي تعمل بنظام «أندرويد».

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «انطلاقاً من ريادته في ابتكارات الخدمات المصرفية الرقمية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني مساعيه الرامية للاستفادة من التقنيات المتطورة لتقديم تجارب متفوقة للعملاء، إذ سيسهم إطلاق هذه التقنية في تعزيز أمان وموثوقية خدمة فتح الحساب المصرفي الجديد مباشرة عبر الهاتف المحمول، والتي لاقت استجابة واسعة وإقبالاً كبيراً بين المتعاملين».

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