«دبي الإسلامي» يعلن عن توجّه استراتيجي جديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف بنك دبي الإسلامي عن توجّه استراتيجي جديد للمؤسسة تحت شعار «#مستعدون_للجديد» #ReadyForTheNew، الذي يستند إلى رؤية بعيدة المدى، بأن يصبح المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر تقدماً في العالم، لافتاً إلى أنه سيطلق خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تعريف بهذا التوجّه الاستراتيجي الجديد، وتوضيح تفاصيله للمتعاملين وأصحاب المصلحة والسوق عموماً.

وأفاد البنك في بيان أمس، بأن هذا التوجّه الاستراتيجي الجديد يشكل انعكاساً للطبيعة دائمة التغيير لعالمنا اليوم، ويستند إلى هدف جديد ومجموعة جديدة من القيم التي تؤكد على السلاسة والراحة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «كانت سنة 2020 صعبة على الجميع، لكنها انتهت الآن، وعلينا أن نضعها خلفنا ونمضي قدماً نحو المستقبل، ونتطلع إلى عالم غنيّ بالفرص والإمكانات غير المحدودة»، لافتاً إلى أن التوجّه الاستراتيجي الجديد للبنك يستند إلى هذه الفكرة، بأن يكون مستعداً لاحتضان كل جديد.

وأضاف: «(#مستعدون_للجديد) ليس مجرد شعار، بل هو تعهد ووعد، إذ إنه المعيار الجديد لبنك دبي الإسلامي، وتفرض هذه النُهج الجديدة الحاجة إلى التجديد على مستوى طريقة تفكيرنا وطريقة إدارة أنفسنا وبطبيعة الحال طريقة عملنا. وهذا الأسلوب الجديد سيكون السمة الأساسية لبنك دبي الإسلامي خلال عام 2021 وما بعده».

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