للشهر الثاني على التوالي.. "دبي - هيثرو" أكثر المسارات الدولية ازدحاماً في العالم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مسار الرحلات الجوية بين "دبي"، و"لندن هيثرو"، هو أكثر المسارات الدولية ازدحاماً على مستوى العالم خلال يناير الجاري وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت المؤسسة في تقريرها الشهري، أن عدد المقاعد على الرحلات المجدولة بين الوجهتين بين دبي ولندن، وصل إلى أكثر من 190 ألف مقعد خلال يناير الجاري مقارنة مع 175 ألفاً في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن إطلاق ممر السفر الآمن بين الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة الأخيرة، انعكس على معدلات الحركة الجوية.

وجاء مسار "القاهرة - جدة" في المركز الثاني عالمياً بنحو 154 ألف مقعد، وخط "أورلاندو-سان خوان" في المركز الثالث بنحو 152 ألف مقعد.

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