قائمة خضراء جديدة في أبوظبي والسماح لأفراد الأسرة باستخدام طاولة واحدة

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قررت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100% في المنشات السياحية بما يشمل المنشآت الفندقية والمرافق السياحية التابعة لها، وغيرها من الأنشطة السياحية، مع مراعاه التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية اللازمة.

كما قررت الدائرة في تعميم أصدرته، اليوم، السماح لأفراد الأسرة، التي يتجاوز عددها أربعة أفراد، باستخدام طاولة واحدة.

واعتمدت الدائرة قائمة جديدة للدول الخضراء التي يتم اعفاء مسافريها من الحجر الصحي وتضم هذه القائمة 16 دولة وهي: بروناي، والصين، وهونج كونج، والكويت، وموريشيوس، ومنغوليا، ونيوزيلندا، ونيوكالدونيا، والسعودية، وسلطنة عمان، وتايبيه، وتايلاند، وجزيرة مان، وساوتومي اند برينسيب، ومكاو، وسانتكيتيس ونيفيس.

وأكدت الدائرة ضرورة الالتزام باللوائح ذات الصلة الصادرة من الجهات الصحية فيما يتعلق بمتطلبات دخول وفحص المسافرين الخاضعين للحجر الصحي الذاتي فضلا عن الالتزام باللوائح ذات الصلة الخاصة فينا يتلق بالحجر الصحي والعزل للمخالطين بالاضافة الى الاستثناءات من الحجر الصحي والفحص.

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