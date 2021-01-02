«تيسلا» تطرح سيارتها «موديل واي» في الأسواق الصينية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة «تيسلا» الأميركية للسيارات الكهربائية الفارهة، طرحت في الأسواق الصينية سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «موديل واي» المصنوعة في الصين بسعر مبدئي يبلغ 339 ألفاً و900 يوان، بما يوازي 52 ألف دولار.

وذكرت التقارير أن السعر المبدئي للسيارة «موديل واي بيرفورمانس» يصل إلى 369 ألفاً و900 يوان.

وتقدّم الصين دعماً للسيارات الكهربائية، حيث تسعى لمكافحة التلوث الناجم عن استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

يُشار إلى أن سيارة «تيسلا موديل 3» مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعكس السيارة «موديل واي».

وأفادت التقارير بأن «تيسلا» طرحت سيارة سيدان معدلة من «موديل 3» بسعر 249 ألفاً و900 يوان للنسخة ذات المواصفات القياسية، ويظل هذا السعر أعلى من الشريحة المستحقة للدعم.

الصين تدعم المركبات الكهربائية لمكافحة التلوث الناجم عن سيارات البنزين أو الديزل.

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