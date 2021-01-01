430 ألف مقعد على الرحلات الدولية المغادرة في «دبي الدولي» خلال أسبوع

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي، تشغل 430 ألفاً و246 مقعداً على الرحلات الدولية المغادرة من المطار، خلال الأسبوع الذي بدأ من 28 ديسمبر 2020.

وذكرت المؤسسة، لـ«الإمارات اليوم»، أن السعة المقعدية في مطار دبي الدولي، سجلت نمواً متواصلاً خلال الأسابيع الأخيرة، بنسبة بلغت في المتوسط نحو 10%، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتواصل معدلات النمو هذه، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لحركة الرحلات المجدولة لمختلف شركات الطيران العاملة في المطار.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، سجل مطار دبي الدولي معدلات نمو، مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم، فضلاً عن تشغيل المزيد من الناقلات الأجنبية لرحلاتها عبر المطار، إضافة إلى زيادة عدد رحلاتها المجدولة أسبوعياً.

وبحسب البيانات، تشغل شركات الطيران في الإجمالي 1622 رحلة جوية دولية مغادرة خلال الأسبوع الذي بدأ من 28 ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، أظهرت أحدث بيانات للمؤسسة في وقت سابق، أن السعة المقعدية لشركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات بلغت نحو 592 ألف مقعد على الرحلات الجوية، في الأسبوع الذي بدأ منذ 21 ديسمبر 2020.

وقالت مؤسسة مطارات دبي، أخيراً إن حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر ديسمبر الماضي، سجلت أعلى معدلاتها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن المطار يخدم آلاف المسافرين يومياً، فضلاً عن ركاب الترانزيت.

وتوقعت مؤسسة مطارات دبي، زيادة كبيرة في حركة المرور عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة من 1 إلى 7 يناير، إذ من المتوقع أن يستخدم نحو 545 ألف مسافر المطار منهم 78 ألفاً يومي 2 و3 يناير 2021 ذروة السفر لهذه الفترة.

وكانت «شركة طيران الإمارات» قد قالت إنها تتأهب لخدمة أعداد كبيرة من المسافرين على متن رحلاتها؛ المغادرين عبر المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي، اليوم وغداً، إضافة إلى استقبال تدفقات حركة القادمين إلى دبي، وكشفت أن بيانات الحجوزات تشير إلى أن أعداد المغادرين على رحلاتها خلال اليومين المذكورين ستزيد على 70 ألف مسافر.

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