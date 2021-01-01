7847 علامة تجارية مسجّلة في الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة، في النصف الثاني من عام 2020، بلغ 7847 علامة تجارية.

وأظهرت مؤشرات، أصدرتها الوزارة، اتجاهاً تصاعدياً في تسجيل العلامات التجارية، خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل الربع الثالث منه، تزامناً مع تنامي تعافي الاقتصاد من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه تم تسجيل 4177 علامة تجارية في الربع الرابع من عام 2020، مقابل 3670 علامة تجارية، خلال الربع الثالث منه، بنسبة زيادة بلغت 14%.

ولفتت إلى أن ديسمبر 2020 شهد تسجيل أكبر عدد من العلامات التجارية، خلال النصف الثاني من العام الماضي، إذ بلغت 1493 علامة تجارية مقابل 1047 علامة تجارية في يوليو 2020، و1293 علامة تجارية في أغسطس الذي يليه، و1330 علامة في سبتمبر، فيما سجل أكتوبر 1255 علامة تجارية، ونوفمبر 1429 علامة تجارية.

ووفقاً للتقرير، فقد تنوّعت العلامات التجارية المسجلة، خلال ديسمبر 2020، لتشمل قطاعات ومجالات مختلفة، بعضها «سلعي»، والآخر «خدمي»، كما تشمل شركات محلية وإقليمية وعالمية كبرى تعمل في مجالات عدة، في مقدمتها المواد الغذائية، التجارة، الاتصالات، الزراعة، الصناعة، المعدات والآلات، المصارف، السياحة، الفنادق، بيوت العطلات، النقل والطيران، البتروكيماويات، التواصل الاجتماعي، القطاع الطبي، التكنولوجيا وتقنية المعلومات، الإلكترونيات، العقارات والمقاولات، التشييد والبناء، التجارة الإلكترونية، الإنتاج الحيواني، السيارات، الإطارات، المطاعم، المفروشات، الأثاث والديكور، الملابس، الأقمشة والتطريز، التطوير المهني، البصريات، والرياضة.

• بعض العلامات المسجلة «سلعية» والأخرى «خدمية».

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