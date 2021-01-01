«دبي الدولي» يتعامل مع 545 ألف مسافر في الأسبوع الأول من 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّدت مؤسسة مطارات دبي أنها تستعد لزيادة عدد الركاب المتوقع مرورهم عبر مطار دبي الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما في الفترة بين الأول والسابع من يناير 2021.

وقال نائب الرئيس للعمليات في «مطارات دبي»، عيسى الشامسي، إنه «من المتوقع أن يستخدم ما يقدر بنحو 545 ألف مسافر مطار دبي الدولي»، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً منهم يومي الثاني والثالث من يناير الجاري، اللذين سيكونان أكثر أيام الأسبوع ازدحاماً مع أكثر من 78 ألف مسافر مغادر.

متطلبات السفر

وأفادت «مطارات دبي»، في بيان، بأنه بالنظر إلى أن متطلبات السفر قد تغيّرت على مستوى العالم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنها تحث بشدة جميع المسافرين على التحقق، بشكل دائم، من شركة الطيران الخاصة بهم، للحصول على معلومات حول متطلبات السفر الخاصة برحلتهم، فضلاً عن التأكد من المبنى الذي ستقلع منه أو تصل إليه الرحلة قبل الوصول إلى المطار، والمعرفة بمتطلبات السفر للبلد الذي سيسافرون إليه (بما في ذلك تقرير اختبار PCR السلبي قبل بدء الرحلة).

وشدّدت «مطارات دبي» كذلك على ضرورة ارتداء أقنعة واقية للوجه، مع المحافظة على التباعد الجسدي في المطار في جميع الأوقات، والامتناع عن السفر وطلب المشورة الطبية، إذا كان المسافر يعاني أي أعراض تتعلق بالجائحة. كما دعت المسافرين إلى التأكد من أن وثائق سفرهم (جواز السفر والتأشيرة) محدثة وصالحة قبل التوجه إلى المطار، وعدم اصطحاب مرافقين غير مسافرين، لتجنب الازدحام.

إجراءات احترازية

وأكدت «مطارات دبي» أنها تعمل بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والشركاء التجاريين، بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية، ونحو 90 من أصحاب الامتياز في مجال الأغذية والمشروبات، وسلطات الرقابة والصحة، لضمان رفاهية وراحة المسافرين.

وأوضحت أنها نفذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار، للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والموظفين، لافتة إلى أن هذه التدابير تشمل وجود محطات معقم اليدين حول المطار، وزجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول، ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري عن بُعد، وعلامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التنظيف والتعقيم، وفقاً للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية ذات الصلة.

• «مطارات دبي» حثت المسافرين على معرفة متطلبات السفر للبلد الذي سيسافرون إليه.

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