«ويز إير أبوظبي» تدشّن رحلتها الافتتاحية إلى أثينا في 15 يناير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران عن بدء عملياتها رسمياً في 15 يناير 2021 من مطار أبوظبي الدولي، بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى مدينة أثينا اليونانية، التي تتيح للمسافرين فرصة شراء التذاكر بأسعار تبدأ من 129 درهماً، على موقعها الإلكتروني wizzair.com، فضلاً عن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة.

وأفادت «ويز إير أبوظبي» التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة «القابضة ADQ» ومجموعة «ويز إير» القابضة، بأنها تستعد لتشغيل رحلاتها إلى مدينة «ثيسالونيكي» اليونانية من أبوظبي في الرابع من فبراير 2021 بأسعار تبدأ من 149 درهماً.

وأشار المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، كيس فان شايك، إلى إطلاق نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، تتيح الشركة من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة، وبأسعار تنافسية.

وأضاف: «ستشهد شبكتنا من أبوظبي توسعاً سريعاً إلى الوجهات التي خططنا لها ضمن قائمة الدول الخضراء. وبفضل الدعم الحكومي الذي حظينا به، والتعاون مع شركائنا التجاريين في أبوظبي، فإن أسطولنا من الطائرات وفرق عملنا على أتم الاستعداد لبدء عملياتنا، إذ نتطلع إلى تأسيس قطاع جديد في هذه السوق الواعدة».

وكانت «ويز إير أبوظبي» أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي، وتشمل: الإسكندرية، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان، حيث سيتم إطلاق الرحلات الجوية إلى هذه المدن باعتبارها ضمن قائمة «الدول الخضراء»، فضلاً عن إطلاق مزيد من الوجهات خلال الأشهر المقبلة.

ويضم أسطول «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز «إيرباص A321neo» الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news