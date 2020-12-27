86 مليار درهم استثمارات «ديوا» في الطاقة خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - وام

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» 2367 محطة توزيع جديدة، جهد 11 كيلوفولت، في مختلف أنحاء دبي منذ بداية عام 2020، في ما كشفت الهيئة أن استثماراتها في قطاع الطاقة تبلغ نحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة تعمل لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه، تلبي الطلب المتزايد، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة في دبي واحتياجات قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية، من خلال عمليات تخطيط محددة.

وأكد أنه يتم تطوير خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك رفع قدرة إنتاج الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع، بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030.

وكشف الطاير أن قيمة استثمارات الهيئة في قطاع الطاقة تبلغ نحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهته، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، المهندس راشد بن حميدان، إن عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 85 محطة، بينما يبلغ عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت 40 ألفاً و86 محطة.

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