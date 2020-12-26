2450 رحلة دولية مغادرة من مطارات الإمارات في أسبوع

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمؤسسة «أو إيه جي»، الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطارات الدولة نحو 2450 رحلة، خلال الأسبوع الذي بدأ منذ 21 ديسمبر الجاري، مقابل 2360 رحلة في الأسبوع السابق، بنسبة نمو بلغت أكثر من 3.8%، تشكل نحو 43% من إجمالي عدد الرحلات، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، أي قبل جائحة «كوفيد-19».

ووفقاً للبيانات، زادت شركات الطيران عدد رحلاتها المجدولة بشكل متواصل، منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي، لافتة إلى أن إجمالي عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطارات الدولة وصل إلى 872 رحلة أسبوعياً، في بداية شهر أبريل الماضي، مقابل 2002 رحلة أسبوعياً في بداية شهر نوفمبر، وبنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 129%.

ووصل إجمالي عدد الرحلات الدولية المغادرة لمختلف شركات الطيران في مطارات الدولة إلى 2258 رحلة، في الأسبوع الذي بدأ منذ 7 ديسمبر الجاري، ليرتفع إلى 2362 رحلة في الأسبوع التالي، ابتداءً من 14 ديسمبر، وليصل إلى 2450 في الأسبوع الذي بدأ منذ 21 ديسمبر الجاري.

وإجمالاً، ووفقاً للبيانات، شغلت شركات الطيران نحو 3800 رحلة دولية مغادرة في شهر أبريل الماضي، ليرتفع العدد إلى 8300 رحلة في نوفمبر الماضي، بنسبة نمو بلغت أكثر من 118%.

إلى ذلك، أظهرت بيانات السعة المقعدية أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات شغلت نحو 592 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ منذ 21 ديسمبر 2020، مقابل 500 ألف مقعد في الأسبوع الذي بدأ منذ 9 نوفمبر الماضي بنسبة نمو بلغت 18.5%، مشيرة إلى أن السوق الإماراتية سجلت معدلات نمو متواصلة، خلال الأشهر الماضية، مع استئناف الناقلات الوطنية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم. ورفعت الناقلات الوطنية عدد وجهاتها بشكل متواصل، مع بدء استئناف حركة النقل الجوي، إثر جائحة «كوفيد-19»، ووصل إجمالي عدد الوجهات لدى الناقلات الأربع: «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، إلى نحو 250 وجهة حول العالم. وأظهرت بيانات صادرة من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً، في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين حول العالم.

ووفقاً للبيانات، يبلغ إجمالي عدد الوجهات ضمن شبكة الشركتين، حالياً، 150 وجهة، منها 100 وجهة لـ«طيران الإمارات»، في قارات العالم الست و50 لـ«فلاي دبي» في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

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