«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في «ديرة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إينوك»، أمس، عن افتتاح محطة خدمة جديدة على «شارع الرشيد» في منطقة ديرة بإمارة دبي، لترفع بذلك العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 149 محطة خدمة موزعة في أنحاء الدولة.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن المحطة تضم ثلاث حارات للتعبئة وأربعة خزانات وقود تتسع لنحو 12 ألف غالون، وهي مزوّدة بأنظمة استعادة البخار من المستويين الأول والثاني، لاستعادة الأبخرة الصادرة عن خزان المحطة عند تخزين الوقود، وتلك الصادرة عن خزانات المركبات أثناء تزويدها بالوقود، لافتة إلى أن مضخات الوقود تتميز بحلول رقمية مبتكرة تسهّل من عملية تعبئة الوقود، وتحدّ من احتمالات وقوع الأخطاء أو التسرب.

وبحسب البيان، زُوّدت المحطة بمضخات وقود من الجيل الجديد، تضم خراطيم وقود قابلة للسحب لإتاحة تزوّد المركبات بالوقود من الجهتين، كما أن نظام الوقود تم إعداده لتوفير معدل ضخ أقصى متوافق مع معايير السلامة المحددة من قبل الجمعية الأميركية للحماية من الحرائق.

كما تضم محطة الخدمة متجر «زووم»، ومنفذ «برونتو» لتلبية احتياجات المتعاملين من الأطعمة والمشروبات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «تأتي خططنا الرامية لتوسعة شبكة محطات الخدمة التابعة للمجموعة، في إطار الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها للأعوام المقبلة، بهدف تلبية الطلب المتنامي على الوقود في مختلف أنحاء دولة الإمارات، في وقت يتمحور فيه تركيزنا حول رصد المواقع الرئيسة الأمثل لبناء محطات الخدمة، وتلبية احتياجات المجتمع من الوقود».

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