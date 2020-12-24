اقتصادية دبي تطلق «إيمباي» لتمويل الرخص التجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لخدمات الدفع، بهدف تفعيل تطبيق «إيمباي» empay الذكي لتمويل الرخص التجارية في غضون خمس دقائق، دون الحاجة إلى توفير المستندات الورقية، من خلال أول منظومة عصرية متكاملة للدفع اللاتلامسي، مع رصيد فوري لمتعاملي اقتصادية دبي.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان أمس، بأنه يتم التسجيل في تطبيق «إيمباي» عبر تقنية المسح الضوئي للهوية الإماراتية، وفي غضون دقيقتين فقط، يتم منح بطاقة رقمية مدعومة من «ماستر كارد» ضمن التطبيق، مع رصيد مالي مضاف لتمكين متعاملي اقتصادية دبي من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة بسيطة وسريعة وذكية وآمنة.

وأكدت اقتصادية دبي أن إطلاق التطبيق، يتزامن مع جهودها في سبيل تعزيز بيئة المدفوعات غير النقدية، وتوفير حلول رقمية للمعاملات، تماشياً مع إطلاق حكومة دبي لفريق عمل «دبي اللانقدية» الذي يهدف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يضمن تسريع وتيرة تحول دبي الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي.

كما يتماشى التطبيق مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية «حكومة بلا ورق»، لافتة إلى أنه يمكن لمتعاملي اقتصادية دبي تحميل تطبيق «إيمباي» عن طريق زيارة متاجر «أبل» و«غوغل» الإلكترونية.

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