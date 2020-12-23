«طاقة» تُنجز صفقة تمويل لإنشاء أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسيّة في العالم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، إلى جانب شركائها، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة «إي دي إف رينيوبلز»، وشركة «جينكو باور»، أمس، عن إنجاز صفقة تمويل ناجحة لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة.

ويقع المشروع، الذي حقق أرقاماً قياسية، في موقع يبعد 35 كيلومتراً تقريباً عن مدينة أبوظبي، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 2 غيغاواط من الكهرباء، التي ستوردها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات.

وعند دخولها حيز التشغيل، ستكون محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر محطة مستقلّة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد، حيث ستستخدم ما يقارب أربعة ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وسيحصل المشروع على تمويل من سبعة مصارف دولية، ويأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة، في شهر يوليو الماضي. وفي وقت سابق من هذا العام، أفضت مناقصة المشروع إلى الحصول على إحدى أكثر التعرفات تنافسية للطاقة الشمسية، حيث بلغت 4.97 فلوس لكل كيلوواط/‏‏‏‏ ساعة (1.35 سنت أميركي لكل كيلوواط/‏‏‏‏ ساعة)، ومن ثمّ تحسنت هذه التعرفة عقب إنجاز صفقة التمويل لتصبح 4.85 فلوس لكل كيلوواط/‏‏ساعة (1.32 سنت لكل كيلوواط/‏‏ ساعة)، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسين في تكاليف التحوط والتمويل، إضافة إلى جهود تحسينية أخرى.

وستمتلك «طاقة» 40% من مشروع الظفرة، بينما سيمتلك الشركاء الآخرون: «مصدر»، و«إي دي إف رينيوبلز»، و«جينكو باور»، 20% لكل منها.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة»، جاسم حسين ثابت: «يمثل إنجاز صفقة التمويل لمشروع إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسيّة في العالم، بداية مرحلة مهمّة لهذا المشروع، ولمجموعة (طاقة)، ولدولة الإمارات ككل، وذلك في الوقت الذي نواصل جهودنا نحو تحقيق طموحاتنا العالية في مجال الطاقة النظيفة، كما يؤكد هذا الإنجاز الجدوى التجارية والتشغيلية لمشروعات الطاقة الشمسية في قطاع المرافق».

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