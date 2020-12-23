«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلات إسطنبول في 17 يناير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» أنها ستستأنف رحلاتها التجارية بين أبوظبي ومدينة إسطنبول التركية، اعتباراً من 17 يناير 2021، لافتة إلى أن هذه الخدمة ستبدأ برحلتين أسبوعياً على متن طائرة من طراز «بوينغ 787-9 دريملاينر» المصممة بنظام الدرجتين.

وقال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في «مجموعة الاتحاد للطيران»، مارتن درو، إنه «مع استئناف (الاتحاد) لرحلاتها تدريجياً على شبكة وجهاتها العالمية، فإننا نتطلع لاستئناف خدماتنا إلى إسطنبول»، مؤكداً أن الناقلة تحرص على توفير بيئة سفر سليمة وصحية طوال رحلة المسافر.

وأضاف: «خلال الأشهر القليلة الماضية اغتنمت الشركة كل فرصة ممكنة لتحسين عملياتها، بما في ذلك توفير فحص فيروس (كورونا) مجاناً للضيوف المسافرين من دولة الإمارات، إضافة إلى التأمين الصحي».

ونصحت «الاتحاد للطيران» المسافرين الراغبين في حجز رحلاتهم زيارة موقع الشركة الشبكي للاطلاع على الخيارات المتوافرة، والقوانين المطبقة في وجهاتهم النهائية، لافتة إلى أنه يمكن حجز التذاكر عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف المحمولة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع لـ«الاتحاد للطيران».

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