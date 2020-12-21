دبي تجدّد 148.6 ألف رخصة تجارية خلال 11 شهراً

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بأنه تم تجديد 83 ألفاً و762 رخصة تجارية تلقائياً خلال 11 شهراً من عام 2020، وهو ما يشكل 56.4% من إجمالي معاملات تجديد الرخص التي بلغ عددها 148 ألفاً و616 رخصة خلال الفترة نفسها.

وتميزت الرخص المجددة تلقائياً بتنوعها حسب النشاط، إذ تصدرت الأنشطة التجارية نسبة 73% منها، تلتها الأنشطة المهنية بنسبة 24%، وتوزعت بقية النسب على أنشطة صناعية وسياحية.

وأظهر التقرير أيضاً أن إجمالي معاملات تجديد الرخص خلال 11 شهراً وصل إلى 148 ألفاً و616 رخصة مقارنة بـ131 ألفاً و49 رخصة مجددة خلال الفترة نفسها من عام 2019 بمعدل نمو قدره 13.4%.

التوزيع الجغرافي

وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص المجددة، بحسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 77 ألفاً و353 رخصة، ثم منطقة «ديرة» بمجموع 70 ألفاً و915 رخصة، ثم منطقة «حتا» بواقع 348 رخصة.

أما بالنسبة لتوزيع هذه الرخص المجددة بحسب أعلى مناطق فرعية، فكانت كالتالي: برج خليفة، نايف، بورسعيد، المرر، القرهود، المركز التجاري الأول؛ هور العنز شرق، عيال ناصر، والكرامة.

الشكل القانوني

ووفقاً للشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسبة 69%، تبعتها «المؤسسة الفردية» بنسبة 20%، ثم «أعمال مدنية» بنسبة 5%. وتوزعت بقية النسب على شركات: «ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد»، وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ وفروع شركات أجنبية، وفروع شركات خليجية، وفروع شركات/‏‏مؤسسات مقرها منطقة حرة، وشركات تضامنية، وشركات مساهمة عامة، وشركات مساهمة خاصة، ومكتب ارتباط حكومي، وتوصية بسيطة.

التجديد التلقائي

وأطلقت اقتصادية دبي خدمة «التجديد التلقائي» لرفع رضا المتعاملين، وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، إذ ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات، فيما لا يتعين على صاحب الرخصة، في «التجديد التلقائي» سوى خطوة واحدة، وهي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969.

ويأتي إطلاق الخدمة أيضاً في إطار سعي قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى السير على نهج القيادة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

وتوجد أربعة من الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهيئة دبي للطرق والمواصلات، لا تشملها خدمة التجديد التلقائي المتطورة، هي: نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة، ونقل الركاب بالسيارات الفخمة، وتأجير السيارات، وخدمات نقل الركاب ذوي الحالات غير الطارئة، ونشاطان لدائرة السياحة والترويج التجاري، هما: تنظيم رحلات سياحية داخلية، وتنظيم رحلات سياحية خارجية.

ودعت اقتصادية دبي، جميع المتعاملين من أصحاب الرخص، إلى ضرورة تحديث البيانات الشخصية بهم، حتى يتمكن فريق قطاع التسجيل والترخيص التجاري من تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.

قنوات الدفع

يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني، وتضم: بوابة حكومة دبي الذكية، «آفاق للتحصيل»، التطبيق الذكي DED Business، بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنكين). كما يمكن أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي، أو الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي.

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