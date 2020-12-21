الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها بين أبوظبي والكويت ومسقط والسعودية مؤقتاً

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

أعلنت الاتحاد للطيران انها ستعلق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في سلطنة عمان والكويت وذلك بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران انه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونوه إلى أن سلامة ضيوفنا وطاقمنا الجوي تعد من أهم أولويتنا معبرا عن اعتذاره عن أي إزعاج نتيجة هذا التعليق.

وأشار إلى أن طواقم العمل في الاتحاد تتواصل مع الضيوف المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.

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