طيران الإمارات تنال "خمس نجوم" حسب خيارات العملاء

المصدر: دبي - وام

نالت طيران الإمارات تصنيف خمس نجوم نتيجة اختيار الركاب حول العالم ضمن جوائز أبيكس 2021 APEX.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات ان هذا التقدير يجسد سعينا الدائم إلى توفير تجربة سفر آمنة وممتعة لهم وواصلت طيران الإمارات خلال الأشهر الماضية مراجعة منتجاتها وخدماتها وأدخلت عليها بعض التعديلات وفق البروتوكولات التنظيمية مع الحرص على الابتكار.

إن نهج قيادتنا الرشيدة واستراتيجيتنا تقوم على الاستثمار الدائم في تجربة العملاء وتطوير المنتجات".

من جانبه قال الدكتور جو ليدر رئيس APEX التنفيذي أن طيران الإمارات تواصل تحقيق أعلى مستوى في تجربة السفر من خلال حصولها على تصنيف خمس نجوم من APEX Official Airline Ratings وذلك بشهادة مسافرين قمنا بالتحقق منهم كمحكمين نهائيين وتجسد قدرة الناقلة على مواصلة النهوض بالمعيار الذهبي لخدمة العملاء حتى في مواجهة ظروف الجائحة تركيزها على المشاركة الإيجابية لعملائها وجربت منتجات طيران الإمارات في الدرجات السياحية ورجال الأعمال والأولى وأعجبت بخدمات كل درجة ناهيك عن المحتوى الذي لا يضاهى الذي يوفره نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي".

يذكر أن طيران الإمارات أدخلت بروتوكولات ومبادرات رائدة لإعادة الثقة في السفر الدولي حيث أصبحت أول ناقلة في العالم توفر تغطية مجانية متعلقة بـ"كوفيد-19" لمسافريها ومن ثم تغطية تأمينية موسعة تشمل مختلف المخاطر المتعلقة بالسفر. كما عدّلت خدماتها الجوية وعلى الأرض لتعزيز بروتوكولات السلامة مع الاستمرار في تقديم منتجاتها وخدماتها المميزة كتجربة صالات المطار وحمّام الشاور سبا والصالون الجوي على الطائرات.

وأطلقت طيران الإمارات مؤخرا المسار البيومتري المتكامل وأكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب في مطار دبي الدولي. وتوفر هذه الخدمات للمسافرين تنقلا سلساً من دون تلامس في المبنى وترتقي بتجربة المسافرين على الأرض.

وتسلمت طيران الإمارات هذا العام طائرتي إيرباص A380 توفران تجربة سفر لا تضاهى بمنتجاتهما المحسنة وتصميم مقصوراتهما الفريد. ويعد هذا الطراز الأشهر والخيار المفضل لدى عملاء الناقلة.

كما من المقرر أن تتسلم طائرة A380 أخرى خلال الشهر الجاري تتضمن منتج الدرجة السياحية الممتازة المنتظر.

وتستند فكرة جوائز خيارات المسافرين التي يقدمها اتحاد تجارب مسافري الناقلات الجوية "أبيكس" بالتعاون مع تطبيق "كونكور" الأعلى تقييما في مجال تنظيم السفر على آراء المسافرين من كافة أنحاء العالم.

وشارك مسافرون في تصنيف مليون رحلة لأكثر من 600 ناقلة جوية حول العالم مستخدمين معيار خمس نجوم وتشرف على نتائج جوائز خيارات المسافرين أبيكس شركة تدقيق خارجية مستقلة.

واستأنفت طيران الإمارات حتى الآن تشغيل رحلات الركاب إلى 100 وجهة.

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