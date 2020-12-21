مشروع تحت الإنجاز.. «إثراء ديرة» وتوسعة سوق الذهب.. مشروع عملاق في قلب دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «إثراء ديرة» من المشروعات العملاقة في منطقة «ديرة» بالقرب من سوق الذهب، ويشمل المشروع كلاً من «ماركت الواجهة البحرية»، إضافة إلى مرحلتي البناء الأولى والثانية، وتوسعة سوق الذهب التي من المقرر افتتاحها في بداية العام المقبل.

وتضم المرحلة الأولى 50 مبنى متعدد الاستخدامات، و2200 وحدة سكنية، و416 وحدة تجارية، و843 محل بيع بالتجزئة، ومطاعم ومقاهي، فضلاً عن ثمانية فنادق تضم أكثر من 1450 غرفة وشقة جاهزة، ومرافق ترفيهية متعددة، إضافة إلى متنزه مطل على الواجهة المائية، وحدائق ومواقف سيارات متعدّدة الطوابق.

وتصل مساحة مشروع توسعة سوق الذهب في دبي إلى نحو 1.181 مليون قدم مربعة، وستضم 295 وحدة بيع بالتجزئة، و250 مكتباً، إضافة إلى 468 وحدة سكنية ذات جودة عالية.

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