«طيران الإمارات» «ناقلة العام».. و«دناتا» أفضل مزوّد لخدمات المناولة الأرضية في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استأثرت «طيران الإمارات» بجائزة «ناقلة العام»، في وقت نالت فيه شركة «دناتا» لخدمات المناولة الأرضية، وللمرة العاشرة لقب «أفضل مزوّد لخدمات المناولة الأرضية»، وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة «أفييشن بيزنس 2020» أمس.

وأكدت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، أنها نالت هذه المكانة، بفضل مرونتها وسرعة تحركها ومبتكراتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وريادتها في مبادراتها لتعزيز الثقة بالسفر جواً.

وجرت الإشادة بـ«طيران الإمارات» بفضل نهجها الذي يركز على المتعاملين، والاستخدام الأمثل لأسطولها لجني الإيرادات، وتحقيق التوازن بين ضوابط العمل، والبروتوكولات الجديدة للصحة والسلامة.

وشمل التكريم رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، الذي نال جائزة «إنجاز العمر» لمساهماته في صناعة الطيران على مدار مسيرته المهنية.

من جانبه، أكد نائب رئيس «دناتا» لتطوير الأعمال، تيم والكر، أن الحصول على الجائزة يجسد جهود فريق العمل الذي يتمتع بخبرات واسعة، ويعمل بجهد لتلبية متطلبات المتعاملين على الرغم من جميع الظروف.

ووفقاً للبيان، توفر «دناتا» خدمات موثوقة وآمنة للمناولة الأرضية وخدمات الشحن في مطار دبي الدولي، وآل مكتوم الدولي.

وخلال السنة المالية 2019/‏‏‏2020، خدم فريق عملها 188 ألف رحلة، وتعامل مع 700 ألف طن من الشحنات في الدولة.

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