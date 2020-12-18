«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في عجمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت «مجموعة إينوك» محطة خدمة جديدة في شارع التلة بإمارة عجمان، لترفع بذلك عدد محطاتها في الإمارة إلى أربع محطات، و148 محطة في أنحاء الدولة.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن المحطة تضم خمس حارات للتزوّد بالوقود، و10 مضخات وقود مؤتمتة، وخمسة خزانات تتسع لنحو 15 ألف غالون، وهي مزوّدة بأنظمة استعادة البخار من المستوى الثاني لاستعادة الأبخرة الخارجة من خزان المحطة عند ضخ الوقود، وتلك الصادرة عن خزانات المركبات أثناء تزويدها بالوقود.

وأكدت المجموعة أن المحطة تعمل بنظام مؤتمت بالكامل، للتزوّد بالوقود، ونظام مراقبة الوقود الآلي، والنظام الإلكتروني للكشف عن أي تسرب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «افتتاح محطة الخدمة الجديدة في عجمان يعكس جهود المجموعة المتواصلة لدعم النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان توفير إمدادات الوقود الثابتة دون انقطاع لسكان الإمارة، والعابرين منها على حد سواء».

يذكر أنه تم تشييد المحطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وتماشياً مع أرقى معايير البناء الحديثة، وهي مزوّدة بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة، وتنسجم مع معايير الأبنية الخضراء الصادرة عن بلدية عجمان.

وتستخدم المحطة غاز التبريد الخالي من الأوزون والصديق للبيئة في جميع وحدات التبريد المركبة فيها، في حين تم تطوير أنظمة الإضاءة، من خلال الإنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء «ليد» ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، التي لا تتطلب عمليات صيانة، ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة عمل، ما يسهم أيضاً في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 50%.

كما تقبل المحطة وسائل دفع متعددة منها «ENOCPay»، ونظام تحديد هوية المركبات (ViP)، وتطبيق «دبي الآن».

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