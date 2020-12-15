اقتصادية دبي: لا مخالفات للاجراءات الاحترازية خلال يومين متتاليين

المصدر: سامح عوض الله - دبي

شهدت أسواق دبي التزاما لافتا من المنشآت التجارية فيما يتعلق بالالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأكدت اقتصادية دبي انها لم تسجل لليوم الثاني على التوالي اي مخالفات اي تنبيهات او اغلاقات بحق المنشآت التجارية العاملة في الإمارة. وقالت اقتصادية دبي ان مجتمع الأعمال في الامارة مازال مستمرا بأعلى مستويات الوعي والالتزام بالتدابير الاحترازية مع عدم وجود مخالفات ولا إغلاقات و لا تنبيهات.

وبلغ عدد المحلات المستوفية 477 محلاً ملتزمة بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار كوفيد-19. اذ لم يتم تسجيل مخالفات ولا إغلاقات و لا تنبيهات.خلال أمس. كما بلغ عدد المحلات المستوفية 800 محلاً خلال يوم أول من أمس، وشهدت الاسواق التزاما بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار كوفيد-19.

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