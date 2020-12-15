«اقتصادية دبي» و«هوت ديسك» تقدمان امتيازات لحاملي «رخصة تاجر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع شركة «هوت ديسك» لتقديم امتيازات وتسهيلات لحاملي «رخصة تاجر»، التي تُعنى بترخيص الأعمال الحرة التي تُمارس من محل الإقامة بإمارة دبي، لاستخدام تطبيق Hotdesk الذي يوفر مساحات عمل مرنة لعقد الاجتماعات أو إجراء جلسات عصف ذهني في إمارة دبي وحجزها بالساعة، أو باليوم، أو بالشهر، أو من خلال الموقع www.hotdesk-app.com.

وسيقوم فريق عمل شركة «هوت ديسك» بتقديم الحلول المرنة والخبرات الفنية لحاملي رخصة تاجر في النواحي المختلفة، والتنسيق بين أصحاب المشروعات بهدف تبادل الخبرات، إضافة إلى خصومات حصرية عند الحجز من شركة «هوت ديسك»، واستخدام الكود DED10، ويسري هذا العرض حتى 31 يناير 2021.

وقال مدير أول بإدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أحمد الشاعر: «يسعدنا التعاون مع شركة (هوت ديسك)، حيث ستسهم في الارتقاء بمشروعات رخصة تاجر لاستخدام مساحات عمل مشتركة، وتعزيز مستويات نمو هذه المشروعات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هوت ديسك»، محمد خالد: «يسعدنا التعاون مع اقتصادية دبي في مجال دعم أصحاب المشروعات الناشئة المتميزة، وتمكين الأفراد الطموحين من إنجاز أشغالهم العملية بسهولة من خلال توفير مساحات عمل مرنة من أي مكان، وفي تطبيق واحد Hotdesk. كما أن جميع مساحات العمل المدرجة في التطبيق مرخصة، وتتوافق مع احتياطات السلامة المنصوص عليها من حكومة دبي».

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