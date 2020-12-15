«دبي لصناعات الطيران» تسلم أول طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» إلى «أميركان إيرلاينز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي لصناعة الطيران»، أمس، عن تسليم أول طائرة من بين 18 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» إلى شركة «أميركان إيرلاينز»، في إطار اتفاق شراء وتأجير تم توقيعه مع شركة الطيران الأميركية في الربع الثالث من العام الجاري، فيما من المقرر تسليم الطائرات المتبقية خلال الأشهر المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسعدنا المساهمة في توفير حلول مفيدة لشركة (أميركان إيرلاينز) التي تعد من المتعاملين معنا على مدى أعوام طويلة، كما يسرنا أن نرى عودة طراز (بوينغ 737 ماكس) إلى الخدمة».

وأشار تارابور إلى الاستثمار في هذه الطائرات المتقدمة تقنياً، والموفرة للوقود، تماشياً مع التزامنا بالاستدامة البيئية، موضحاً أن طائرات «بوينغ 737 ماكس» تتمتع بكفاءة ممتازة في الوقود، وانخفاض الانبعاثات وقلة الضجيج، ما يؤكد التزام «دبي لصناعا الطيران» بنقل أسطولها إلى أصول تقنية أحدث وخفض الأثر البيئي لأعمالها، ودعم طموحات المتعاملين لأن يصبحوا مشغلين أكثر استدامة.

من جهتها، قالت نائب رئيس ورئيس الخزانة في «أميركان إيرلاينز»، ميغان مونتانا: «نحن راضون تماماً عن قدرة شركة دبي لصناعة الطيران على توفير حلول للشراء والاستئجار لهذه الطائرات الـ18».

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