خدمات مالية.. منصة بنكية متكاملة للشركات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني منصة «بزنس أونلاين» العالمية الجديدة للمعاملات المصرفية للشركات.

وتشمل المنصة الموحدة المتعددة القنوات، خدمات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بأكملها، وتوفر باقة شاملة من حلول إدارة النقد والتمويل التجاري وإدارة السيولة لمتعاملي البنك، من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات الحكومية.

ويتمثل الهدف من تطوير المنصة المبتكرة في تبسيط إدارة رأس المال التشغيلي والعمليات المعقدة، وتمكين الشركات من الحصول على رؤية شاملة لكل تعاملاتها المالية وحساباتها وأنشطتها في جميع الأسواق التي تعمل بها.

وتتيح المنصة للمتعاملين تنفيذ المعاملات الدولية بسلاسة والتمتع برؤية متكاملة لأرصدتهم بمختلف المناطق والعملات، والاستفادة من الإرشادات المعدّة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم.

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