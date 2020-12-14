خدمات مالية.. «روبوت» دردشة لخدمات مصرفية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي خدمة الدردشة المصرفية «ADIB دردشة»، وهي عبارة عن أول «روبوت» دردشة إماراتي لخدمة المتعاملين في دولة الإمارات، حيث طوّر بشكل محدد ليتناسب مع اللهجة الإماراتية واللغة العربية الفصحى واللغة الإنجليزية.

وسيتمكن المتعاملون من الوصول إلى خدمة الدردشة المصرفية عبر تطبيق الرسائل السريعة «واتس أب»، إذ ستمنحهم وصولاً فورياً إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بحساباتهم وخدمات التمويل الخاصة بهم.

وتشمل الخدمات تزويد المتعاملين بمعلومات عن مكان أقرب جهاز صراف آلي أو فرع لمصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى مستجدات أرصدة حساباتهم، وميزات وعروض البطاقة الحالية، أو حتى تنفيذ طلبات مثل تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المغطاة أو تجميدها، وتُنفذ جميع هذه الأوامر من خلال واجهة بسيطة متكاملة تُدار بتقنية الذكاء الاصطناعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news