مشروع تحت الإنجاز.. «قلب أوروبا».. 6 جزر و15 فندقاً باستثمارات 18.3 مليار درهم

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

مشروع «قلب أوروبا» هو وجهة مستدامة لجزيرة تقع في دبي، وتتألف من ست جزر، و15 فندقاً ومنتجعاً، و4000 منزل للعطلات، وأجنحة فندقية فاخرة، بالإضافة إلى الفيلات العائمة، وتبلغ قيمة الوجهة خمسة مليارات دولار أميركي (18.3 مليار درهم).

ويبدأ مشروع قلب أوروبا تسليم الفيلات الخاصة والقصور الشاطئية للمستثمرين خلال الشهر الجاري، كجزء من مخططها للتسليم التدريجي للوحدات السكنية والضيافة، وبمجرد اكتمالها بحلول عام 2022 ستتحول إلى الوجهة الأكثر جذباً في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تستضيف الجزيرة نحو 4000 وحدة موزعة على 15 فندقاً ومنتجعاً داخل مجموعة من الجزر.

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