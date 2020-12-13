قصــة بــرج.. «ذا فيجن تاور».. بالمركز 52 ضمن الأبراج الأعلى في الإمارات

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعد «ذا فيجن تاور» واحداً من أهم الأبراج المكتبية الموجودة في منطقة الخليج التجاري، وتزدان به المنطقة التجارية السكنية، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 260 متراً، ويتكون البرج من 60 دوراً، تتضمن 16 مصعداً من شركة «كوني» للمصاعد، وتعمل بسرعة سبعة أمتار لكل ثانية.

وتم البدء بإنشاءات البرج خلال عام 2006، ليكتمل بعد خمس سنوات، وتم إنجازه في عام 2011.

ويحتل «ذا فيجن تاور»، الذي طورته شركة «دبي للعقارات»، المركز الـ52 ضمن الأبراج الأعلى في دولة الإمارات، بينما يأتي في المركز الـ42 ضمن الأبراج الأعلى في دبي.

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