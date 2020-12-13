جمارك دبي تعرض تجربتها في الابتكار على الدوائر والمؤسسات الحكومية

المصدر: دبي ■وام

عززت جمارك دبي جهودها لنقل المعرفة وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الحكومية حول أحدث ما توصلت إليه أنظمة الأفكار والاقتراحات في العالم، على صعيد التعامل مع اقتراحات الموظفين وتطويرها لتصبح أفكاراً منتجة تدعم الأداء الحكومي، وترسخ حالة الإبداع والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية.

ولتحقيق هذا الهدف، عرض مركز الابتكار في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، من خلال تقنية التواصل الإلكتروني، وعبر لقاءات تراعي التباعد الاجتماعي، تجربة الدائرة في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة على فرق الابتكار بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبلدية مدينة أبوظبي، وموانئ أبوظبي، وأطلعها على استراتيجية الابتكار في جمارك دبي، التي تستند في تطوير الأفكار المقدمة من الموظفين والمتعاملين والجمهور إلى أحدث المعايير المحلية والعالمية في التعامل مع الأفكار والابتكارات الجديدة، عبر إشراك مختلف المستويات الإدارية في عملية إنضاج هذه الأفكار والابتكارات لتصبح جاهزة للتطبيق، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المتوخاة على صعيد تطوير العمل التجاري والجمركي. وقدم مدير مركز الابتكار في جمارك دبي، حسين الفردان، للوفود الزائرة عرضاً شاملاً حول الإجراءات المطبقة في الدائرة، لتطوير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار وتشجيع الأفكار الجديدة، عبر ربط استراتيجية الابتكار في جمارك دبي مع أنظمة التطوير الحكومية المحلية والاتحادية، والعمل على الارتقاء بتطبيقات الدائرة في مجال الابتكار وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأوضح أن استراتيجية الابتكار في جمارك دبي تهدف إلى تعزيز جهود الدائرة لإسعاد المتعاملين، من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم وتطوير خدمات جمركية جديدة.

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