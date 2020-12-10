تخفيضات تصل إلى 80% في أبوظبي اعتباراً من اليوم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أطلقت عروض أبوظبي، وهي منصة البيع بالتجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في الامارة، حملة "موسم أبوظبي للتسوق" وتبدأ من اليوم الخميس ولمدة تسعة اسابيع، وتنتهي في 14 من شهر فبراير المقبل.

وأوضحت الدائرة ان الآلاف من متاجر التجزئة تشارك في الحملة، وتطرح تخفيضات في المراكز التجارية في مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة تصل الى 80%.

ونوهت الدائرة الى أن أكثر من 3500 متجر للبيع بالتجزئة تشارك في الحملة، وتشمل العروض اكثر من 20 مركزاً تجارياً في الامارة.

ووفقاً للدائرة تشمل العروض بجانب التخفيضات جوائز على مستوى الإمارة للمتسوقين.

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