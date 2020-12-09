دبي الذكية تطلق منصة تكامل الخدمات المشتركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دبي الذكية منصة تكامل الخدمات المشتركة (iPaaS) ضمن «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، أمس، التي تأتي استكمالاً لمشروع «منصة تكامل الخدمات الحكومية» (GSB).

وأوضحت، في بيان، أنه بفضل تكاملها مع منصة الهوية الرقمية الوطنية الآمنة (UAE PASS)، تتيح المنصة الجديدة للمستخدمين إمكانية البحث والاكتشاف والوصول للخدمات المشتركة المتاحة، إضافة إلى تسهيل وصول الأشخاص المخولين إلى المعلومات المطلوبة بشكل ذاتي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسام لوتاه، إن «مهمة دبي الذكية تكمن في قيادة عملية تحول دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض».

وتوفر منصة تكامل الخدمات المشتركة، إمكانات جديدة تعزز التكامل التنظيمي الشامل لدبي الذكية، وإمكانات إدارة واجهة برمجة التطبيقات، إلى جانب ميزات التكامل الأساسية مثل تحويل الرسائل وتحويل البروتوكولات وتوجيه الرسائل، التي تتوافر جميعها على منصة تكامل الخدمات الحكومية الحالية GSB.

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