«دبي المالي العالمي» يمنح «إيبوري» العالمية رخصة تقديم خدمات مالية منظمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن حصول شركة «إيبوري» العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، والمدعومة من بنك «سانتاندير»، الذي يقدم خدمات مالية عبر الحدود وإدارة مخاطر، على رخصة الخدمات المالية لتقديم خدمات مالية منظمة من المركز.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن شركة «إيبوري»، التي يعمل لديها 22 شخصاً في دولة الإمارات، تعدّ أول شركة تحصل على هذه الرخصة لتقديم الخدمات المالية، بموجب نظام الخدمات المالية الشامل لسلطة دبي للخدمات المالية.

وسيتيح الترخيص لـ«إيبوري» إمكانية توسيع نطاق تقديمها للخدمات المالية، والتنسيق لتوفير التمكين الائتماني، مثل حجز المعاملات، وتقديم الاستشارات، وتهيئة المتعاملين من المكتب التمثيلي للشركة في المركز المالي، إضافة إلى تطوير خدماتها المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، انطلاقاً من «دبي المالي العالمي».

بيانات «إيبوري»

وأكّد البيان أن الترخيص يعكس مدى إلتزام «إيبوري» الراسخ تجاه دبي، فضلاً عن عمق الشراكة الاستراتيجية بين الشركة ومركز دبي المالي العالمي، باعتباره المنظومة المالية الرائدة والأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

ولفت البيان إلى أنه خلال العام المالي 2019/‏‏2020، تمكنت «إيبوري» من معالجة ما يصل إلى 18.7 مليار جنيه إسترليني من المدفوعات في المنطقة، مقدمة خدماتها لأكثر من 49 ألف شركة، بزيادة نسبتها 34% على العام السابق، مشيراً إلى استثمار بنك «سانتاندير» 350 مليون جنيه إسترليني في «إيبوري» في أبريل 2020، ما مكّن الشركة من تسريع عملياتها التوسعية في الأعمال التجارية على المستوى الدولي، لتدخل أسواقاً جديدة.

نظام شامل

قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «نظام الخدمات المالية في المركز يعدّ الأكثر شمولاً في المنطقة، ويمثل التزام دبي والمركز المالي بمواصلة تطوير المنظومة المالية، وقيادة مستقبل القطاع المالي». وأضاف: «يسرّنا أن نهنئ (إيبوري) كونها أصبحت أول شركة تمنح رخصة لتقديم خدمات مالية ضمن منظومة المركز المالي، كما نتطلع إلى تحويل مشهد الخدمات المالية معاً في جميع أنحاء المنطقة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيبوري»، جوان لوباتو، إن «الشركة تواصل تقدمها القوي، وتعدّ من الشركات الرائدة عالمياً في تزويد الخدمات المالية، التي تلبي احتياجات المدفوعات الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى أن «إيبوري» الشركة الأولى التي حصلت على ترخيص لتقديم الخدمات المالية، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، ما يؤكد حرصها على الاستثمار في عملياتها المحلية على مستوى العالم.

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