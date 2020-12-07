التنبيه على 3 منشآت تجارية في دبي لعدم الالتزام بتدابير مكافحة "كوفيد-19"

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت اقتصادية دبي إنه تم التنبيه على ثلاث منشآت تجارية، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار "كوفيد-19"، من دون أية إغلاقات، أو مخالفات.

كما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات 561 محلاً.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفة، أو تجاوزات في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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