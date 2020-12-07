%2.4 تراجعاً في التضخم بأبوظبي خلال 8 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن أسعار سلة المستهلك (التضخم) في الإمارة انخفضت بنسبة 2.4%، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره أمس، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 108.4 نقاط، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، مقابل 111.1 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن انخفاض أسعار المستهلك خلال الأشهر الثمانية الماضية، أثر إيجاباً في انخفاض أسعار المستهلك للأسر المواطنة وغير المواطنة بنسبة 2.5%، بينما انخفضت أسعار المستهلك بالنسبة للأسر الجماعية بنسبة 1.3%.

ووفقاً للتقرير، أدى انخفاض أسعار المستهلك إلى انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 1.1%، وانخفاضها بنسبة 2% بالنسبة لشريحة الرفاه المتوسطة، وبنسبة 3.1% لشريحة الرفاه العليا.

وبيّن تقرير «أبوظبي للإحصاء» أن أسعار مجموعة النقل انخفضت بنسبة 5.7%، فيما انخفضت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.7%، في حين انخفضت أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 16.2%، والمعدات والتجهيزات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للمنازل بنسبة 4.5% والمطاعم والفنادق بنسبة 2.9%، والاتصالات بنسبة 0.9%، كما انخفضت أسعار مجموعة سلع متنوعة بنسبة 2.3%.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.8%، والأغذية والمشروبات بنسبة 5.3% والتبغ بنسبة 3.2%، بينما استقرت أسعار مجموعة الصحة والتعليم، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ذكر التقرير أن الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك، انخفض بنسبة 3.3% في أغسطس الماضي، مقارنة بأغسطس من العام الماضي، حيث بلغ 107.1 نقاط مقابل 110.8 نقاط، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.2% خلال أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو السابق، حيث بلغ 107.1 نقاط، مقابل 107.3 نقاط خلال الفترة نفسها.

ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 7.8%.

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