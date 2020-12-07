خفض فواتير متعاملي شركات تبريد المناطق في دبي

المصدر: دبي ■الامارات اليوم

وجّه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، جميع شركات تبريد المناطق بتطبيق القرار الخاص بخفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه من 6.5 فلوس لكل كيلوواط/‏ ساعة إلى خمسة فلوس بالنسبة للكهرباء، ومن 0.6 فلس إلى 0.4 فلس لكل غالون مياه، اعتباراً من الأول من ديسمبر 2020، في فواتير متعاملي تلك الشركات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. ويعكس القرار الجديد حرص المجلس الأعلى للطاقة في دبي على تعزيز القدرة التنافسية، والاستدامة الاقتصادية لإمارة دبي، تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ولتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية بحلول عام 2050. وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، إن «قرار المجلس الأعلى للطاقة في دبي بخفض فواتير متعاملي شركات تبريد المناطق، يسهم في دعم استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي أطلقها المجلس، بهدف خفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وذلك ضمن مساعيه وجهوده الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه». وأضاف الطاير أن «تبريد المناطق يسهم في دعم أهداف استراتيجية دبي للحدّ من الانبعاثات الكربونية، التي حققت نجاحاً كبيراً خلال عام 2019، حيث تم خفض أكثر من 14 مليون طن من الانبعاثات، بما يعادل 22%، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، إذ تجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحدّ من الانبعاثات الكربونية2021 لخفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news