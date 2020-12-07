«تنظيم الاتصالات» تستعرض أهم مشروعاتها خلال «جيتكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرضت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أهم مشروعاتها، خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، أمس، موضحة أن مشاركتها تتمثل في استعراض مشروعات تندرج ضمن تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتقنيات الاتصالات والمعلومات المبتكرة، وأبرز محطاتها في رحلة التحول إلى مجتمع رقمي متقدم وآمن في دولة الإمارات.

وأفادت الهيئة في بيان بأن زوّار جناحها في المعرض سيحظون بتجربة غنية بالمعلومات حول أحدث التطوّرات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال التعرف إلى المشروعات المبتكرة، ودورها في الحفاظ على استمرارية الأعمال خلال الفترة الماضية، وإسهاماتها في توظيف التقنيات الحديثة في العديد من الخدمات. وتعرض الهيئة كذلك مشروع «الحكومة المستقبلية»، وآخر التطوّرات الخاصة بالهوية الرقمية، ومشروع التوقيع الرقمي، كما تستعرض الهيئة مشروع محفظة البيانات الرقمية، ومشروع الدفع الرقمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news