تخفيض فواتير المتعاملين مع شركات تبريد المناطق في دبي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة في دبي، وعطفاً على القرار الذي أصدره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بخفض الرسم الإضافي للوقود للكهرباء والمياه من 6.5 فلوس لكل كيلووات ساعة إلى 5 فلوس بالنسبة للكهرباء، ومن 0.6 فلس إلى 0.4 فلس لكل جالون مياه، اعتباراً من الأول من ديسمبر 2020، وجّه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، جميع شركات تبريد المناطق بتطبيق هذا التخفيض في فواتير متعامليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ويعكس القرار الجديد حرص المجلس الأعلى للطاقة في دبي على تعزيز القدرة التنافسية، والاستدامة الاقتصادية لإمارة دبي تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ولتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية بحلول عام 2050.



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