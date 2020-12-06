«دبي التجاري العالمي» يستعد بإجراءات احترازية ووقائية صارمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعد مركز دبي التجاري العالمي لافتتاح الدورة الـ40 من «أسبوع جيتكس للتقنية» الذي يتم تنظيمه من السادس حتى الـ10 من ديسمبر الجاري، مؤكداً أنه أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً خلال العام الجاري.

وشدد «دبي التجاري العالمي»، في بيان له أمس، على أنه يضع على قمة أولوياته صحة وسلامة الزوار، إذ سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المعمول بها من قبل حكومة دبي، والموصى بها من الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الصحة في دبي وبلدية دبي.

وذكر «دبي التجاري العالمي»، أن «جيتكس» سيستضيف 350 متحدثاً يتوجهون إلى دبي من 30 دولة، لمناقشة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والتحليل البيني، والأمن الإلكتروني، والحوسبة السحابية، وحوسبة الحافة، والاقتصادات الرقمية، ومستقبل التنقل، و«بلوك تشين».

كما يستضيف أجنحة لدول مبتكِرة بما فيها إيطاليا، وإسرائيل، والبحرين، والبرازيل، وبلجيكا، وبولندا، وروسيا، ورومانيا، وفرنسا، والسعودية، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، واليابان.

منصة تقنية

يقدم «أسبوع جيتكس للتقنية» منصة لاستضافة فعاليات تقنية رائدة على مستوى المنطقة، من بينها «جيتكس لنجوم المستقبل»، الحدث المتخصص في تسليط الأضواء على الشركات الناشئة في التقنيات المبتكرة، و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، و«قمة مستقبل بلوك تشين»، إضافة إلى النسخة الافتتاحية من «ماركتنغ مينيا» التي ستقدم منصة جديدة للمعنيين بتسويق العلامات التجارية.

عمالقة صناعة التقنيات

يستقطب «جيتكس» عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، من بينهم شركات «اتصالات»، و«أفايا»، و«آي بي إم» و«دو»، و«ديل تكنولوجيز»، و«ريد هات»، و«لينوفو»، و«مايكروسوفت»، و«هواوي»، و«هوني ويل».

ويشهد «جيتكس» مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية محلية من مختلف إمارات الدولة، لتستعرض أحدث تقنياتها المبتكرة وتسهم في التحول الرقمي للدولة.

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