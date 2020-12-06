«دو».. عروض تفاعلية وشراكات لتوسيع نطاق الجيل الخامس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن زوار جناحها في المعرض سيكونون على موعد مع سبعة عروض تفاعلية لأحدث الحلول التي طورتها الشركة لمساعدة المؤسسات على تعزيز تحولها الرقمي. وكشفت أنها ستعلن عن شراكات استراتيجية في إطار جهودها لتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، فهد الحساوي، إن الشركة ستستعرض مجموعة حلول ومنصات طورتها لدعم قطاعات الأعمال، والارتقاء بجودة حياة الناس.

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