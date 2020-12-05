محمد بن راشد: الإمارات ستكـون أسرع دولة في التعافي عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي، اليوم، فعاليات الدورة 40 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من السادس إلى الـ10 من ديسمبر الجاري، ليكون بذلك الحدث العالمي الوحيد في عام 2020 الذي ينظم على أرض الواقع، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) عالمياً. ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المعرض بأنه «أهم حدث تقني عالمي واقعي في عام 2020»، مؤكداً سموه أن الإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19).

نائب رئيس الدولة: - «(جيتكس) أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020». - «نختتم 2020 بحدث عالمي.. وسنبدأ 2021 بمشروعات ومبادرات كبرى». - «2021 عامنا الـ50 ويوبيلنا الذهبي، وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام».

وقال سموه في تغريدة على موقع التدوين «تويتر»: «سنختتم 2020 بحدث عالمي، وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشروعات والمبادرات الكبرى».

إلى ذلك، قال مسؤولون لهيئات حكومية، إن تنظيم هذا الحدث التقني بشكل مباشر يبرهن على نجاح دولة الإمارات في إثبات قدرتها على التغلب على تحديات أزمة «كوفيد-19»، ما يؤكد دورها في الاستمرار بمسيرتها الريادية في ظل اتخاذ أعلى معايير السلامة.

وتفصيلاً، تنطلق في دبي اليوم، فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020» في نسخته الـ40، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من السادس إلى الـ10 من ديسمبر الجاري. ويعتبر «أسبوع جيتكس للتقنية»، المعرض التقني العالمي الوحيد في عام 2020 الذي سيتم تنظيمه على أرض الواقع، منذ بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، وتداعياتها التي فرضت الحاجة للجوء إلى المنصات الإلكترونية، والتقنيات الرقمية، لعقد المؤتمرات وتنظيم المعارض والفعاليات «عن بُعد». وسيشارك فيه 1200 شركة من 60 دولة، فضلاً عن 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا، و350 متحدثاً في موضوعات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدات لسموه على موقع التدوين «تويتر» أمس: «ينطلق معرض (جيتكس) في دورته الـ40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية، وبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا، و350 متحدثاً في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وتكنولوجيا المال، ومستقبل التعليم، والصحة، ومستقبل العمل عن بعد».

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «سيكون (جيتكس) أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020، والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.. ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم».

وتابع سموه: «سنختتم 2020 بحدث عالمي، وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشروعات والمبادرات الكبرى.. 2021 عامنا الـ50 ويوبيلنا الذهبي، وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله».

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من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا ستشارك في أسبوع جيتكس للتقنية.

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